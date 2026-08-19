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گردهمایی گزینشگران استان کردستان با تأکید بر دقت، انصاف و بهروزرسانی فرآیندهای گزینش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گردهمایی گزینشگران استان کردستان با حضور دبیر هیئت عالی گزینش کشور در سنندج برگزار شد.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور، گزینش را نهادی اصلاحگر دانست و بر جذب حداکثری، دفع حداقلی و رعایت کرامت افراد در فرآیند بررسی صلاحیتها تأکید کرد.
جلیلوند همچنین از بازنگری و بهروزرسانی معیارهای گزینش خبر داد و گفت: در کنار ضوابط قانونی، ویژگیهای اخلاقی و میهندوستی افراد نیز مورد توجه قرار میگیرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان، هم خیرخواهی، مدارا و انصاف را از الزامات گزینش عنوان کرد و بر دقت در بررسی پروندهها و رعایت صلاحیتهای عمومی و اخلاقی تأکید کرد.
استاندار کردستان نیز گزینش را از ارکان صیانت از سرمایه انسانی دانست و بر تطبیق فرآیندهای ارزیابی با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری کردستان نیز در این جلسه خواستار جلوگیری از اعمال نفوذ، بررسی دقیق پروندهها و نظارت مستمر بر صلاحیت نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی شد.