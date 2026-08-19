بیش از ۵ هزار زائر مشهدالرضا با ناوگان حملونقل جادهای البرز جابهجا شدند
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از جابهجایی بیش از ۵ هزار زائر مشهدالرضا با ناوگان حملونقل عمومی البرز در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، علی نفری اظهار کرد: از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۵، در مجموع ۵ هزار و ۳۱۷ مسافر طی ۲۲۹ سفر با استفاده از ناوگان حملونقل جادهای استان البرز به مقصد مشهد مقدس اعزام و از مشهد به استان البرز بازگردانده شدند.در این مدت، ۳ هزار و ۲۷۲ زائر با استفاده از ۱۴۰ دستگاه ناوگان حملونقل جادهای از استان البرز به مشهد مقدس اعزام شدند. همچنین ۲ هزار و ۴۵ زائر نیز با استفاده از ۸۹ دستگاه ناوگان حملونقل جادهای برونشهری، از مشهد مقدس به استان البرز بازگشتند.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به اهمیت خدمترسانی به زائران در این ایام گفت: جابهجایی ایمن و مطلوب زائران مشهدالرضا نیازمند هماهنگی و تلاش مجموعه حملونقل جادهای، شرکتهای حملونقل و رانندگان است که خوشبختانه این مأموریت با همکاری و همراهی تمامی عوامل به خوبی انجام شد.