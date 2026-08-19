به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در یک مغازه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات و با هماهنگی قضائی، به همراه کارشناسان اداره برق از محل مورد نظر بازرسی و ۶ دستگاه رمز ارز قاچاق و متعلقات آن را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: در این رابطه یک متهم ۴۵ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.