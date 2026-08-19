به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه فرآیند ثبت ملی، حاصل زنجیره‌ای از شناسایی، مستندسازی و مطالعات تخصصی است، گفت: پس از این مرحله، همه اقدامات حفاظتی و صیانتی بر اساس ضوابط قانونی و مقررات میراث فرهنگی در مورد این آثار دنبال خواهد شد.

سید روح‌الله سید العسگری افزود: محوطه باستانی کمرزرین اصفهان به عنوان تنها گنجینه تاریخی باز شهری پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی‌های دقیق، توانست اکثریت آرا شورای ثبت ملی را به خود اختصاص دهد.

وی گفت:در فصل اول کاوش باستان‌شناسی گذر کمرزرین، آثاری مانند یک سازه آبی منقوش متعلق به دوران پیش از حمله مغول به اصفهان، یک کوره سفال، یک سازه معماری متعلق به دوران متاخر اسلامی، دیواره‌های سنگی و کف‌های آجر فرش احتمالا سلجوقی و یک مسیر تاریخی کشف شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: خانه آرایی خوراسگان هم که به لحاظ تزئینات معماری و میزان حفظ اصالت بنا، یکی از خانه‌های شاخص این استان محسوب می‌شود و مهم‌ترین ویژگی آن، حفظ تقریباً کامل شالوده اصلی و اجزای یک خانه ایرانی است هم ثبت ملی شد.

سیدالعسگری اضافه کرد: شهر زیرزمینی کردعلیا در تیران و کرون، محوطه باستانی بادافشان در بادرود و مسجد آدینه در دستجرد دیگر آثار ملی ثبت شده جدید در استان اصفهان هستند.

تاکنون ۱۷ اثر تاریخی جهانی و هزار و ۹۹۸ اثر ملی از استان اصفهان به ثبت رسیده است.