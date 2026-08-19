به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، جابر خوشگرد اظهار کرد: با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام حادثه ریزش آوار در بلوار دولت‌آباد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۷،۸،۱ به محل حادثه اعزام شدند.بخشی از آوار یک ساختمان در حال تخریب به‌صورت ناگهانی ریزش کرده و سه کارگر حاضر در محل، زیر آوار گرفتار و مصدوم شده‌اند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: نیرو‌های عملیاتی با رعایت اصول ایمنی و انجام اقدامات لازم، عملیات جست‌و‌جو، آواربرداری و رهاسازی افراد گرفتار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند و هر سه مصدوم از زیر آوار خارج و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

خوشگرد تصریح کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۱ نیروی عملیاتی به همراه سه دستگاه خودروی امدادی و عملیاتی در محل حضور یافتند و پس از ایمن‌سازی محدوده و انجام اقدامات لازم، مأموریت به پایان رسید.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در عملیات تخریب ساختمان گفت: تخریب ساختمان بدون رعایت اصول فنی و ایمنی می‌تواند در چند لحظه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود؛ از این‌رو لازم است عملیات تخریب حتماً با رعایت ضوابط ایمنی، نظارت افراد متخصص و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی انجام شود تا از به خطر افتادن جان کارگران و شهروندان جلوگیری شود.