به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد شهید امت اردوی جهادی شهید رهنمون با حضور هفت تیم پزشکی و دندانپزشکی در محله کشتارگاه ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه از برگزاری اردوی جهادی شهید رهنمون در محله کشتارگاه ارومیه خبر داد و گفت: در این اردوی جهادی، هفت تیم پزشکی و دندانپزشکی به ارائه خدمات رایگان به مردم منطقه می‌پردازند.

پیمان واحدی، مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی شهید رهنمون در محله کشتارگاه ارومیه اظهار کرد: این برنامه به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد شهید امت و با هدف خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم برگزار شده است.

وی افزود: در این اردوی جهادی هفت تیم پزشکی و دندانپزشکی حضور دارند و خدمات تخصصی و عمومی مورد نیاز مردم منطقه را به صورت رایگان ارائه می‌کنند.

واحدی با بیان اینکه خدمت به مردم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ جهادی است، ادامه داد: پزشکان، دندانپزشکان و کادر درمان حاضر در این اردو با حضور در محله کشتارگاه ارومیه، بخشی از خدمات درمانی مورد نیاز ساکنان این منطقه را ارائه می‌دهند.

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین اردو‌هایی علاوه بر کمک به دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات سلامت، زمینه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و خدمت بی‌منت به مردم را فراهم می‌کند.