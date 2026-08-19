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رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشتآزادگان از اجرای برنامه پایش زیستمحیطی بیمارستان شهدای نفت این شهرستان با هدف ارزیابی نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی، وضعیت تفکیک زبالهها از مبدأ، عملکرد دستگاههای بیخطرساز و وضعیت بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب این واحد درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، علیسجاد جلالی گفت: برنامه پایش زیستمحیطی بیمارستان شهدای نفت شهر سوسنگرد از توابع شهرستان دشت آزادگان با هدف ارزیابی نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی، وضعیت تفکیک زبالهها از مبدأ، عملکرد دستگاههای بیخطرساز و وضعیت بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب این واحد درمانی اجرا شد.
وی اظهار داشت: رعایت اصول مدیریت پسماندها نقش مهمی در کاهش خطرات زیستمحیطی و جلوگیری از انتشار عوامل بیماریزا دارد. به همین دلیل در این بازدید نحوه تفکیک پسماندهای عفونی، تیز و برنده، شیمیایی، دارویی و پسماندهای عادی به دقت بررسی و بر ضرورت جداسازی صحیح این پسماندها از محل تولید تا مرحله جمعآوری و دفع نهایی تأکید شد.
جلالی افزود: علاوه بر موارد فوق، شرایط نگهداری موقت زبالههای بیمارستانی، نحوه حمل و انتقال آنها و همچنین کارایی تصفیهخانههای فاضلاب بیمارستانی نیز مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط زیستمحیطی در مراکز درمانی گفت: بیمارستانها به دلیل تولید انواع پسماندهای ویژه و خطرناک، از مراکز حساس از نظر زیستمحیطی محسوب میشوند و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در راستای حفظ سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست ضروری است.
وی مدیریت و عملکرد بخشهای مورد پایش این بیمارستان را در حد قابل قبول عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتآزادگان با تداوم برنامههای پایش و نظارت، ارتقای سطح رعایت استانداردهای زیستمحیطی در مراکز درمانی را با جدیت دنبال میکند.
جلالی در پایان از همکاری مسئولان و کادر درمانی بیمارستان فوقالذکر در اجرای برنامههای نظارتی و رفع نواقص و نکات لحاظ شده در پایشهای قبلی، قدردانی و بر همکاری بین بخشی و اجرای برنامههای مؤثر به منظور کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از پسماندها تأکید کرد.