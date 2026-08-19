به مناسبت روز جهانی مسجد، از ۶۰ نفر از فعالان و خادمان مساجد در کردستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین پور ذهبی نماینده ولی‌فقیه در کردستان بر جذب نسل جوان به مساجد و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز مسجد را پایگاه اجتماعی و سنگر مقابله با ظلم دانست و بر نقش آن در حل مشکلات مردم تأکید کرد.

سردار رضایی گفت: معتمدان و فعالان اجتماعی می‌توانند با محوریت مسجد برای رفع مشکلات محلات تلاش کنند.

ماموستا رستمی امام جمعه سنندج هم مسجد را پایگاه وحدت جهان اسلام دانست.