کشف ۲ هزار لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق در البرز
فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از کشف ۲ هزار لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال از یک دستگاه خودروی وانت نیسان در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سرهنگ سید امین موسوی گفت: به منظور اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پاسگاه انتظامی هیو شهرستان ساوجبلاغ در حین گشت زنی در محور قزوین – کرج به یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.در بازرسی از این خودرو تعداد ۲ هزار لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق و فاقد مدارک کشف شد.
سرهنگ موسوی با اشاره به دستگیری یک نفر در این خصوص اظهار داشت: برابر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۵ میلیارد ریال برآورده شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد خاطر نشان کرد: اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از راهبردهای مهم فراجا در پیشبرد اهداف ماموریتی است که در این زمینه مشارکت و همکاری تمام نهادها با پلیس ضروری است.