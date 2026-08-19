در صد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات خونخواهی رهبر شهید، برخلاف کودتای ۲۸ مرداد، بر ایستادگی برای پیروزی نهایی در برابر آمریکا تاکید شد.

از بی‌اعتنایی مردم و سقوط مصدق تا میدان‌داری جانفدایان و فراری شدن آمریکا

از بی‌اعتنایی مردم و سقوط مصدق تا میدان‌داری جانفدایان و فراری شدن آمریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در یکصد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات خونخواهی رهبر شهید، همزمان با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، مردم استان با حضور در میدان، بار دیگر بر استمرار راه شهیدان و ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی تأکید کردند.

از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ مرداد تا امروز، ایران بار‌ها با دخالت و فشار خارجی روبه‌رو بوده. تجربه تاریخی ایران، نشان از ایستادگی مردم در برابر دخالت بیگانگان دارد.

مصداق بارز این ایستادگی تجمعات شبانه از آغاز جنگ تحمیلی سوم است که به صد و هفتاد و یکمین شب خود رسید.