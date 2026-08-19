رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: برخی کتاب‌های امسال دانش آموزان، با توجه به مسائل روز تغییراتی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی گفت: طبق آمار آموزش و پرورش، امسال ۱۶۳ میلیون کتاب درسی برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید چاپ خواهد شد که بخش عمده آن چاپ شده و تاکنون حدود ۸۰ درصد دانش آموزان سفارش کتب درسی خود را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: ما امسال سه دسته تغییر در کتب درسی داریم. یکی کتاب‌های درسی پایه‌های اول و دوم که برنامه اصلی تحولی ماست و ۲۰۰ مدرسه منتخب در پایه اول کتاب‌های درسی جدیدی خواهند داشت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزشی گفت : دومین تغییر، تغییرات کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش است که با تحولات بازار و تحولات فناوری تغییر کرده است ،. پارسال کتاب های پایه دهم تغییر کرده بود و امسال کتاب های پایه یازدهم تغییر کرد.

حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی افزود: دسته سوم تغییرات، تغییراتی هستند که ناظر به جنگ رمضان هستند. بعد از اتفاقات جنگ، تعداد محدودی از کتابهای مطالعات اجتماعی و تاریخ و همینطور کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم تغییرات داشتند.