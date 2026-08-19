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نماینده تنیس روی میز ایران در مرحله گروهی مسابقات فیدر برلین به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس روی میز فیدر برلین از امروز (۲۸ مرداد) آغاز شد و امیرمهدی کشاورزی در نخستین مسابقه خود از دور گروهی به پیروزی رسید.
کشاورزی در این مسابقه به مصاف الکسی راسانن از فنلاند رفت و با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.
امیرمهدی کشاورزی ۳ - الکسی راسانن ۱
۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۸، ۱۴ بر ۱۶ و ۱۱ بر ۹
نماینده ایران در دومین مسابقه پنجشنبه، ۲۹ مرداد برابر سانژار ژوبانوف از قزاقستان قرار میگیرد.