به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس روی میز فیدر برلین از امروز (۲۸ مرداد) آغاز شد و امیرمهدی کشاورزی در نخستین مسابقه خود از دور گروهی به پیروزی رسید.

کشاورزی در این مسابقه به مصاف الکسی راسانن از فنلاند رفت و با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

امیرمهدی کشاورزی ۳ - الکسی راسانن ۱

۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۸، ۱۴ بر ۱۶ و ۱۱ بر ۹

نماینده ایران در دومین مسابقه پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد برابر سانژار ژوبانوف از قزاقستان قرار می‌گیرد.