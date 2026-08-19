ملت ایران اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: شهدا با نثار جان خود برای عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی ایستادگی کردند و جامعه اطلاعاتی کشور نیز در مسیر دفاع از امنیت و منافع ملی، شهدای ارزشمندی را تقدیم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، فرماندار ویژه کرج با اشاره به شهادت حجتالاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب و جمعی از نیروهای جامعه اطلاعاتی کشور، ادامه داد: یاد و نام این عزیزان باید همواره در جامعه زنده بماند و راهی که شهدا برای عزت و اقتدار ایران اسلامی ترسیم کردند، با قدرت ادامه پیدا کند.
مهرور اتحاد و انسجام ملی را دومین مسئولیت مهم جامعه دانست و گفت: همانگونه که بر ضرورت اتحاد مقدس در همه سطوح تأکید شده است، امروز همه اقشار و گروههای اجتماعی، از اصناف و دانشجویان و دانشآموزان گرفته تا فرهنگیان، کارمندان، ورزشکاران و سایر اقشار، باید حول محور وحدت و همدلی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون استاندار البرز افزود: کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همزبانی و اتحاد نیازمند است و حضور مقتدرانه مردم در عرصههای مختلف میتواند پشتوانهای محکم برای نیروهای نظامی و مدافعان امنیت کشور باشد.این همدلی و همراهی تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت و ملت ایران با تکیه بر وحدت، ایمان و روحیه ایستادگی، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
فرماندار ویژه کرج با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران و فرهنگ عاشورایی مردم گفت: تاریخ نشان داده است هرکس در برابر این ملت، ملت امام حسین (ع) و مردم شهیدپرور ایران، ایستادگی و دشمنی کرده، در نهایت با شکست مواجه شده است؛ از این رو باید با حفظ وحدت و ادامه مسیر شهدا، از عزت و اقتدار ایران اسلامی صیانت کنیم.