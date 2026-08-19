بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد، بخش عمده‌ای از حجم عرضه‌ها به محصولات طویل اختصاص یافت و بر اساس آمار رسمی، ۶۰ هزار و ۴۱۰ تن میلگرد با قیمت پایه ۶۳۶ هزار و ۱۶ ریال روی تابلوی عرضه رفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بخش دیگری از معاملات امروز به ۱۱ هزار و ۸۴۰ تن ورق گرم اختصاص داشت که با قیمت پایه ۸۳۹ هزار و ۸۶۷ ریال در دسترس متقاضیان قرار گرفت.

در بخش محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر، تالار حراج میزبان دو محصول راهبردی ورق رنگی و ورق قلع اندود بود.



در معاملات امروز بورس، ۲ هزار تن از ورق رنگی با قیمت پایه ۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۵۳۴ ریال و ۵۰۰ تن ورق قلع‌اندود هم با قیمت پایه ۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۹۰۹ ریال عرضه شد.