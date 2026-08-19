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وزیر امور خارجه در نشست قدردانی از دستاندرکاران اربعین گفت: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق، تأثیر بسیار زیادی بر روحیه عراقیها گذاشت، نگاه آنان کاملاً تغییر کرد و گویی شیعه روحیه و غرور جدیدی پیدا کرده بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست قدردانی از دستاندرکاران اربعین گفت: در کمیته سیاسی ـ کنسولی، دو بخش سیاسی و کنسولی را داشتیم. همکاران مجموعه، گزارشی از اقدامات انجامشده تهیه کردهاند که به آن وارد نمیشوم. در بخش سیاسی، همکاری و هماهنگی خوبی با مسئولان عراقی صورت گرفت و طرف عراقی نیز همکاری بسیار خوبی داشت. نتیجه این هماهنگیها را در جریان سفر به عراق، پیش از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و همچنین پیش از مراسم اربعین، مشاهده کردیم.
عراقچی افزود: مردم عراق نیز همراهی قابل توجهی نشان دادند. یکی از دلایل این همراهی، تشییعی بود که انجام شد و تأثیر بسیار زیادی بر روحیه عراقیها گذاشت. نگاه آنان کاملاً تغییر کرد و گویی شیعه روحیه و غرور جدیدی پیدا کرده بود. واقعاً حرکت بسیار خوبی در تشییع انجام شد و لازم است از آقای پورجمشیدیان و همکارانشان نیز تشکر کنیم.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: در مرزها نیز مشکلات مرزی و موضوع تردد و ورود و خروج وجود داشت که اقدامات لازم در این زمینه انجام شد. در بخش کنسولی، تعدادی از همکارانمان را به کربلا و نجف اعزام کردیم تا در کنار همکاران مستقر در آنجا به ارائه خدمات بپردازند.