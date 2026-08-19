دومین اجلاسیه شهدای شهرستان دیواندره با حضور هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده‌ شهدا، مردم و مسئولان برگزار شد.

تجدید عهد مردم دیواندره با شهدا و تأکید بر وحدت و اقتدار

تجدید عهد مردم دیواندره با شهدا و تأکید بر وحدت و اقتدار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اجلاسیه‌ای که با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های شهدا همراه بود.

امروز دیواندره میزبان خانواده‌هایی بودکه برای ادای احترام به قهرمانان خود، در دومین اجلاسیه شهدای شهرستان گردهم آمدند.

حضور گسترده مردم در این مراسم، یک پیام روشن داشت نام و یاد شهدا همچنان در میان مردم این دیار زنده است.

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، مردم کردستان و دیواندره را از حامیان همیشگی انقلاب دانست و تأکید کرد؛ اتحاد و همراهی مردم، دشمنان را از هرگونه اقدام علیه کشور ناامید می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان نیز شهدا را ضامن عزت، استقلال و امنیت کشور دانست و بر حفظ وحدت به عنوان سرمایه‌ای بزرگ برای جامعه تأکید کرد.

پایان این اجلاسیه، رونمایی از سردیس شهردار شهید حمید محمدی و چهار عنوان کتاب درباره زندگی و خاطرات شهدا بود روایت‌هایی که قرار است یاد شهیدان را از حافظه امروز، به نسل‌های فردا پیوند بزند.