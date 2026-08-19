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نشست بررسی چالشها و نیازهای آموزشی روستاهای بخش خضرآباد شهرستان اشکذر با حضور مسئولان بخش، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر، رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و شهردار خضرآباد برگزار و بر تأمین زیرساختها، تجهیزات آموزشی و رفع کمبودهای مدارس این بخش تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست بررسی چالشها و نیازهای آموزشی روستاهای بخش خضرآباد شهرستان اشکذر که در محل بخشداری خضرآباد برگزار شد، مهمترین مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش روستاهای بخش مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره کمبود امکانات آموزشی، وضعیت نیروی انسانی و کادر تعلیم و تربیت و نیازهای اساسی مدارس به تبادل نظر پرداختند.
بخشدار خضرآباد با تأکید بر نقش آموزش در توسعه و پیشرفت منطقه، سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت را ضرورتی اساسی دانست و خواستار تقویت همکاری و همافزایی میان دستگاههای دولتی، شوراهای اسلامی، دهیاریها و آموزش و پرورش برای رفع مشکلات موجود شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر نیز با تشریح برخی موانع موجود در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود فرآیند یادگیری دانشآموزان تأکید کرد و راهکارهایی اجرایی برای رفع مشکلات مطرحشده ارائه داد.
رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در این نشست با طرح مطالبات و نیازهای مدارس، بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای بازسازی، تجهیز و بهسازی مراکز آموزشی تأکید کردند.
در پایان مقرر شد پیگیریهای لازم برای رفع مشکلات مطرحشده در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در نشست آینده، روند اقدامات و میزان تحقق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد.