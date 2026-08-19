به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سردار رضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی افزود: پلیس برای مردم است و سازمان انتظامی امروز یکی از منسجم‌ترین سازمان‌های کشور است و آذربایجان غربی یکی از منسجم‌ترین و منظم نرین پلیس‌ها را در سطح کشور دارد.

جانشین فراجا تاکید کرد: پلیس آمادگی و اشرافیت کامل بر ماموریت‌ها دارد و در کنار اقدامات خدمات رسانی به مردم، در برابر تهدیدات دشمن نیز حضور و آمادگی کامل دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این دیدار گفت: امروز پلیس یک مجموعه متدین، فاخر، مومن و تکیه گاه مردم است و بدون امنیت، زندگی و آرامش مردم به مخاطره می‌افتد؛ بنابراین حمایت از کارکنان خدوم انتظامی، موجب ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در ادامه ضمن قدردانی از مجاهدت‌های کارکنان انتظامی گفت: مسیر نیرو‌های مسلح در کسب رضای الهی سهل و مقدس است و قطعا می‌تواند سرمایه بزرگ معنوی در دنیا و آخرت باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز دل مردم به حضور پلیس گرم است و آحاد جامعه کارکنان انتظامی را پناهگاه امن و قابل اعتماد می‌دانند، اظهار کرد: اعتقاد به خدا، التزام به ولایت فقیه، تلاش برای ارائه خدمات بی منت به مردم، از ویژگی‌های پلیس جامعه اسلامی است.