آمادگی کامل استان البرز برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: انتخابات شوراها از مهمترین عرصههای مشارکت مستقیم مردم در مدیریت امور محلی و تعیین سرنوشت شهر و روستای خود است و برگزاری باشکوه، سالم و قانونمند این انتخابات، از اولویتهای مهم استان البرز به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سیف، با اشاره به اقدامات انجامشده در استان برای برگزاری انتخابات افزود: استان البرز از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برخوردار است و ستاد انتخابات استان با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مجموعههای مرتبط، فرآیندهای انتخاباتی را با جدیت دنبال میکند.
سیف با بیان اینکه جلسات هماهنگی ستاد انتخابات استان به صورت مستمر در حال برگزاری است، اظهار کرد: در این جلسات، موضوعات مختلف مرتبط با انتخابات از جمله برنامهریزی، هماهنگی بین دستگاهها، فراهمسازی زیرساختها، آموزش عوامل اجرایی و پیشبینی الزامات لازم برای برگزاری انتخاباتی دقیق، شفاف و قانونمند مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در تصمیمگیریهای مرتبط با زندگی روزمره مردم، توسعه متوازن، ارتقای خدمات عمومی و پیشبرد امور عمرانی و اجتماعی در سطح محلی دارند و به همین دلیل، حضور آگاهانه مردم در انتخابات شوراها میتواند در شکلگیری مدیریتهای کارآمدتر و پاسخگوتر در شهرها و روستاها مؤثر باشد.
وی مشارکت مردم را پشتوانه اصلی نظام تصمیمگیری در سطوح محلی دانست و تأکید کرد: هر میزان مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در انتخابات افزایش یابد، زمینه برای انتخاب افراد توانمند، متخصص، متعهد و دلسوز و در نهایت ساختن آیندهای بهتر برای شهرها و روستاهای استان فراهم خواهد شد.
سیف گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی برای مردم است تا در تعیین مسیر آینده محل زندگی خود نقشآفرینی کنند؛ از این رو همه مجموعههای اجرایی و دستاندرکاران انتخابات در استان البرز تلاش خواهند کرد زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی، شفاف و باشکوه را با رعایت کامل قانون فراهم کنند.