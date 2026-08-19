به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: از ۲۰ ژوئیه گذشته تاکنون، هشت نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌ایم که پنج فروند از آنها در دریای سرخ و سه فروند در خلیج عدن و دریای عرب بوده است. عبور ۴۸ نفتکش سعودی در دریای سرخ و دریای عرب ممنوع شد و آنها مجبور به بازگشت شدند. ما ۹ عملیات نظامی را در ینبع، نجران، جیزان، اب‌ها و علیه صادرات انرژی از منطقه الشرقیه اجرا کردیم.

وی افزود: نیرو‌های ما امروز به قدرتی رسیده‌اند که معادلات را تحمیل می‌کنند و با توفیق الهی موفق به تحمیل سه معادله شده‌اند: محاصره در برابر محاصره، به طوری که محاصره محکم بر دشمن تحمیل کرده‌ایم که قادر به عبور حتی یک کشتی از آن نیست. معادله دوم، هدف قرار دادن محل‌های استقرار سعودی‌ها در هر کجا که باشند. معادله سوم، حفاظت از حاکمیت یمن و مقابله با هرگونه نقض حریم آن از طرف دشمن.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: در اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» و از زمان اعلام تصمیم منع کشتیرانی برای دشمن سعودی در ۲۰ ژوئیه تا امروز، ۱۹ اوت، نیرو‌های مسلح یمن موفق شده‌اند هشت نفتکش سعودی را هدف قرار دهند که پنج فروند از آنها در دریای سرخ و سه فروند در خلیج عدن و دریای عرب بوده‌اند. همچنین از عبور ۴۸ نفتکش سعودی جلوگیری و آنها مجبور به بازگشت شده‌اند؛ از این تعداد، ۳۴ کشتی در دریای عرب و اقیانوس هند و ۱۴ کشتی در دریای سرخ از عبور منع شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در چارچوب پاسخ به تجاوز سعودی به فرودگاه صنعا و بندر الحدیده و برای تثبیت معادله حفاظت از حاکمیت یمن در برابر نقض حریم هوایی کشورمان، به‌ویژه در استان‌های صعده و حجه، نیرو‌های مسلح یمن ۹ عملیات نظامی انجام داده‌اند که شامل مناطق ینبع، نجران، جیزان، اب‌ها و تأسیسات و مراکز نفتی در منطقه شرقی عربستان می‌شود.

یحیی سریع همچنین گفت: در راستای تثبیت معادله هدف قرار دادن تجمعات و نیرو‌های سعودی در هر نقطه، نیرو‌های مسلح یمن ۱۴ عملیات نظامی انجام داده‌اند که تجمعات نیرو‌های وابسته به دشمن سعودی در الرویک، العَبر، الودیعه، مأرب و المخا و همچنین کشتی‌ها و قایق‌های حامل تجهیزات و نیرو‌های وابسته به سعودی را هدف قرار داده است.

از جمله نتایج این سلسله عملیات به شرح زیر است:

کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر از نیرو‌های دشمن سعودی، از جمله فرماندهان و افسران سعودی.

به آتش کشیده شدن و انهدام شمار زیادی از انبار‌ها و تجهیزات متعلق به نیرو‌های سعودی.

غرق و به آتش کشیده شدن دو فروند کشتی تهاجمی/آبی خاکی نظامی که در حال انتقال سلاح و نیرو‌های سعودی در منطقه المخا بودند.

به آتش کشیده شدن و غرق شدن بیش از ۱۰ فروند قایق جنگی متعلق به نیرو‌های سعودی که با دستور عربستان در دریای سرخ به اقدامات دزدی دریایی، ممانعت از عبور و مرور و غارت مشغول بودند.

ما به رژیم سعودی درباره خطرات هرگونه اقدام برای تشدید تنش هشدار می‌دهیم؛ هرگونه تشدید فراگیر تنش، با تشدید فراگیر پاسخ داده خواهد شد.

برای رژیم سعودی هیچ گزینه‌ای جز لغو محاصره، اجرای توافقات صورت‌گرفته درباره لغو محاصره، پایان دادن به حملات، پرداخت حقوق و دستمزدها، خروج اشغالگران و واگذاری ثروت ملت یمن به تمام مردم یمن باقی نمانده است.

به افراد فریب‌خورده از میان فرزندان کشورمان توصیه می‌کنیم بازگردند و اردوگاه‌های دشمن را ترک کنند؛ زیرا آنها یمنی هستند و ما نمی‌خواهیم آنان را هدف قرار دهیم و قربانی شوند.