پخش زنده
امروز: -
همزمان با روز ملی عسل در آخرین روز مردادماه، مراسم و نمایشگاههای متعددی در مناطق مختلف کشور برگزار میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت ۳۱ مردادماه که در تقویم رسمی کشورمان به نام روز ملی عسل نامگذاری شده، نمایشگاههایی با هدف ارائه جدیدترین محصولات و دستاوردهای فنی و صنعتی زنبورداری در نقاط مختلف کشور برگزار میشود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان فراوردهای عسل و زنبورداران تهران نیز در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه با برپایی نمایشگاهی در میدان معین، انواع محصولات و فرآوردههای عسل را عرضه میکنند.
روز ۳۱ مردادماه نیز آیین گرامیداشت روز ملی عسل در محل این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
شورای فرهنگ عمومی کشور در بهار ۱۴۰۳ روز ۳۱ مردادماه را به عنوان روز ملی محصول عسل نامگذاری کرد تا فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر این نعمت الهی و افزایش آشنایی با فعالیتهای مرتبط با آن به منظور گسترش صنعت زنبورداری و فراوری عسل ایجاد شود.