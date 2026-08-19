به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد خلیلی با اشاره به شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز استحصال طلا در دو عملیات موفق در شهرستان ورزقان و تبریز خبر داد و افزود: همکاران اطلاعاتی و انتظامی با مشارکت مردم و با استفاده از ظرفیت امنیت محله محور، موفق به مُهر و موم پنج کارگاه استحصال غیر مجاز طلا (۳ کارگاه در تبریز و ۲ کارگاه در ورزقان)، دستگیری ۱۰ نفر، کشف بیش از ۱۲ تن سنگ معدنی طلا ۳۰ تُن آب دوغ سنگ معدنی طلا و توقیف پنج دستگاه خودروی باری شدند و پرونده به همراه اموال مکشوفه به دادسرا انتقال یافت.

وی از مردم خواست هرگونه اطلاعاتی در این خصوص دارند را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ و یا صفحات رسمی پلیس آذربایجان شرقی در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی اطلاع دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد.