به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از صدور سند کاداستر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای خزر در غرب مازندران خبر داد و گفت: در پی پسروی آب دریای خزر، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای شناسایی، تثبیت و در چارچوب مالکیت دولت قرار گرفته است که ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.

در بازدید میدانی از اراضی شنی و ماسه‌ای واقع در سواحل غرب مازندران، حجت‌الاسلام حیدری، حاکم شرع استان مازندران، به همراه هیئت همراه، مهرداد خزایی‌پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، معاونین برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت منابع و حفاظت و امور اراضی، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره‌کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر ـ رویان حضور داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر در این بازدید گزارشی از روند اجرای طرح حدنگاری، تثبیت مالکیت اراضی ساحلی، شناسایی اراضی شنی و ماسه‌ای ایجادشده در پی پسروی آب دریای کاسپین و اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق دولت و جلوگیری از تعرض و تصرف اراضی ملی ارائه کرد.

خزایی‌پول با اشاره به اهمیت راهبردی اراضی ساحلی غرب مازندران اظهار داشت: صدور اسناد کاداستری و تثبیت مالکیت دولت، یکی از مهم‌ترین اقدامات در حفاظت از اراضی ملی و ساحلی و جلوگیری از زمین‌خواری و تعرض به حقوق عمومی است.

حجت‌الاسلام حیدری، حاکم شرع استان مازندران، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیریت و مجموعه منابع طبیعی غرب مازندران در زمینه تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی شنی و ماسه‌ای سواحل، بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی و حفاظتی و اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول برای حفظ حقوق عمومی و انفال تأکید کرد.