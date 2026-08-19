استان البرز با ۴ هزار و ۱۰۹ طرح عمرانی در صدر کشور قرار گرفت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: استان البرز با ۴ هزار و ۱۰۹ طرح قابل افتتاح در رتبه نخست کشور از نظر تعدادطرح های آماده بهرهبرداری قرار گرفته است؛ دستاوردی که حاصل برنامهریزی، پیگیری مستمر از روند اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، علی صفری در تشریح آخرین وضعیت طرح عمرانی استان البرز اظهار کرد: بر اساس گزارش جمعبندی طرح های تأییدشده توسط استانداریهای سراسر کشور، البرز با ثبت ۴ هزار و ۱۰۹ طرح قابل افتتاح، بالاترین تعداد طرح های آماده بهرهبرداری را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در این رتبهبندی، استانهای مازندران با ۳۷۷۵ پروژه، قزوین با ۲۸۵۴ پروژه و مرکزی با ۲۷۹۲ پروژه در رتبههای بعدی قرار دارند و این موضوع نشاندهنده حجم قابل توجه فعالیتهای عمرانی و اجرایی در استان البرز است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به حجم اعتبارات اختصاصیافته به پروژههای استان بیان کرد: البرز علاوه بر کسب رتبه نخست از نظر تعداد پروژههای قابل افتتاح، در شاخص اعتبار هزینهشده پروژهها نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.در این شاخص، استانهای آذربایجان شرقی، البرز، مازندران، مرکزی، تهران، فارس و خوزستان به ترتیب در رتبههای نخست تا هفتم قرار گرفتهاند که جایگاه البرز در این فهرست، بیانگر حجم قابل توجه سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای طرحهای عمرانی استان است.
صفری با اشاره به رویکرد مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در حوزه عمرانی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت مدیریت فعلی استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام، تعیین تکلیف طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی و تسریع در بهرهبرداری از پروژههای اولویتدار، از محورهای اصلی برنامههای عمرانی استان بوده است.
وی ادامه داد: حمایت و پیگیری استاندار البرز از طرح های زیرساختی و عمرانی موجب شده دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری روند تکمیل طرحها را دنبال کنند و بخش قابل توجهی از پروژههایی که در سالهای گذشته در مراحل مختلف اجرا قرار داشتند، به مرحله بهرهبرداری برسند.
بر اساس گزارش وزارت کشور، مجموع پروژههای قابل افتتاح تأیید شده در سراسر کشور ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه اعلام شده است. قرار گرفتن ۴۱۰۹ پروژه البرز سهمی حدود ۱۱ درصدی از کل پروژههای قابل افتتاح کشور را برای این استان رقم زده است.
صفری با بیان اینکه طرح ها در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی اجرا شدهاند، خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت استان، صرفاً افزایش تعداد پروژهها نیست، بلکه تلاش میشود طرحهایی که تأثیر مستقیمتری بر کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی دارند، در اولویت قرار گیرند.