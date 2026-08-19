پخش زنده
امروز: -
همزمان با چهلمین روز وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، شبکه قرآن و معارف مجموعهای از مراسم مذهبی، قرآنی و آیینی، پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم سوگواری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) امروز ساعت ۱۹:۳۵ و زنده پخش می شود.
همچنین مراسم سوگواری در حرم مطهر رضوی پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۹:۳۵ زنده پخش می شود.
در ساعات ابتدایی جمعه ۳۰ مرداد مراسم قرائت دعای ندبه، ساعت ۶ صبح مستقیم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) روی آنتن می رود. در این مراسم، حاج علی مهدوینژاد دعای ندبه را قرائت میکند و حجتالاسلام صادقی واعظ به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
در ادامه برنامههای روز جمعه، «محفل انس با قرآن کریم ویژه بزرگداشت چهلم حضرت آقا و تجدید بیعت جامعه قرآنی کشور» از ساعت ۱۷:۱۵ از مسجد مقدس جمکران زنده تقدیم مخاطبان خواهد شد.
اجرای این محفل را هادی ربیعی بر عهده دارد و حجتالاسلام اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، سخنرانی خواهد کرد. همچنین قاریان قرآن کریم، قاسم مقدمی، مهدی عادلی، حسن رضائیان و مهدی شایق، آیاتی از کلامالله مجید را تلاوت میکنند و گروه تواشیح معراج نیز به اجرای برنامه میپردازد.
اجتماع منتظران ظهور نیز روز جمعه از ساعت ۱۹:۴۵ به صورت زنده از مسجد مقدس جمکران پخش می شود.