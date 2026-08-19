انتقاد عضو کمیسیون شورای مجلس به میزان مبلغ کالابرگ
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: مبلغ کالابرگ باید متناسب با دهک اقتصادی خانوارها افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد بیات، با اشاره به ضرورت بازنگری و ارتقای حمایتهای معیشتی دولت از خانوارها گفت: مبلغ کالابرگ الکترونیکی باید متناسب با دهکبندی درآمدی خانوارها افزایش یابد. پرداخت مبلغ کالابرگ به صورت مساوی به همه اقشار جامعه، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه به معنای نادیده گرفتن اصل عدالت است و حمایتها باید هوشمندانه و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی خانوارها طراحی و اجرا شوند.
وی با تشریح شکاف عمیق فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه افزود: امروز تورمی که دهک دوم جامعه متحمل میشود، بیش از ۱۰ برابر تورمی است که دهک دهم اقتصادی با آن مواجه است. بنابراین، حمایتهای جدی و هدفمند از دهکهای ضعیف و آسیبپذیر جامعه باید در اولویت اصلی برنامههای دولت و مجلس قرار گیرد.
بیات با تأکید بر لزوم همکاری قوای مقننه و مجریه افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی باید تدابیر لازم را برای افزایش مبلغ کالابرگ و تأمین منابع پایدار برای اجرای این طرح اتخاذ کرده و در اسرع وقت آن را عملیاتی کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از حضور همیشگی مردم در صحنههای سرنوشتساز کشور گفت: ما نباید اجازه دهیم مردمی که همیشه و از جمله در ماه مبارک رمضان، با حضور مؤثر و آگاهانه خود پشتیبانیشان را از نظام اعلام کردهاند، از نظر معیشتی تحت فشار باشند و شرایط سخت اقتصادی را پشت سر بگذارند. وظیفه مسئولان، کاهش این فشارها و ایجاد آرامش اقتصادی برای سفرههای مردم است.