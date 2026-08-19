به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد بیات، با اشاره به ضرورت بازنگری و ارتقای حمایت‌های معیشتی دولت از خانوارها گفت: مبلغ کالابرگ الکترونیکی باید متناسب با دهک‌بندی درآمدی خانوارها افزایش یابد. پرداخت مبلغ کالابرگ به صورت مساوی به همه اقشار جامعه، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه به معنای نادیده گرفتن اصل عدالت است و حمایت‌ها باید هوشمندانه و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی خانوارها طراحی و اجرا شوند.

وی با تشریح شکاف عمیق فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه افزود: امروز تورمی که دهک دوم جامعه متحمل می‌شود، بیش از ۱۰ برابر تورمی است که دهک دهم اقتصادی با آن مواجه است. بنابراین، حمایت‌های جدی و هدفمند از دهک‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه باید در اولویت اصلی برنامه‌های دولت و مجلس قرار گیرد.

بیات با تأکید بر لزوم همکاری قوای مقننه و مجریه افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی باید تدابیر لازم را برای افزایش مبلغ کالابرگ و تأمین منابع پایدار برای اجرای این طرح اتخاذ کرده و در اسرع وقت آن را عملیاتی کنند.