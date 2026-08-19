پویش «ایران همدل» به نیابت از رهبر شهید

مردم ایران در این روز‌ها به مناسبت اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب و ایام ماه ربیع الاول، جلوه تازه‌ای از همدلی و اتحاد مقدس را در قالب گره گشایی از هموطنان و انواع کمک رسانی به نیازمندان رقم می‌زنند.