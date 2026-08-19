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در راستای پایش، رصد وضعیت سلامت گونههای جانوری و پیشگیری از بیماریهای حیات وحش گشت مشترک کارشناسان اداره دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در مناطق زیستگاهی این شهرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه گفت:این شهرستان به دلیل برخورداری از مناطق کوهستانی، مراتع گسترده و زیستگاههای ارزشمند حیات وحش، از مناطق مهم استان تهران در زمینه تنوع زیستی و حضور گونههای مختلف جانوری به شمار میرود.
محسن حمیدی افزود: از سوی دیگر، این شهرستان در فصل ییلاق، میزبان جمعیت قابل توجهی از دامهای عشایری و دامهای کوچرو است که در مراتع منطقه حضور پیدا میکنند.
وی گفت: با توجه به همجواری و تماس احتمالی زیستگاههای حیات وحش با مناطق مورد استفاده دامهای اهلی و عشایری، پایش و مراقبت مستمر از وضعیت بهداشتی حیات وحش و دامهای منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند در شناسایی بهموقع بیماریها و پیشگیری از انتقال احتمالی عوامل بیماریزا میان حیات وحش و دامهای اهلی مؤثر باشد.
رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه افزود: در این گشت مشترک، کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست ضمن حضور میدانی در مناطق مورد نظر، وضعیت سلامت حیات وحش، علائم احتمالی بیماری و شرایط زیستگاهی را بررسی کرده و جمعیت گونههایی از جمله کل و قوچ را مورد پایش و مشاهده قرار دادند.
حمیدی از همشهریان خواست تا موارد مشکوک بیماری دام را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.