چهلم شد و دل‌ها دوباره پر کشید به سمت حرم مطهر، به سمت همان مسیری که چهل روز پیش، سیل جمعیت، شهیدشان را تا آسمان بدرقه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اما این بار نه برای بدرقه که برای تجدید عهد؛ مروری بر حادثه‌ای که قلب تاریخ را لرزاند، در کلام مردم کوچه و خیابان.

چهل روز از آن صبح بی‌نظیر می‌گذرد، صبحی که تهران، قم، مشهد، همدان و تمام ایران، هم‌نوا با همه آزادگان جهان، باشکوهترین و مقتدرترین روز تاریخ خود را رقم زدند.

مردمی که چهل روز پیش، کنار پیکر پاک رهبر شهید انقلاب، اشک ریختند و عهد بستند.

آنان که چهل روز پیش، رهبر شهیدمان را بدرقه کردند، امروز می‌گویند که آن عهد، هنوز پابرجاست، همان‌طور که انقلاب، پابرجاست.