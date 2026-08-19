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معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از اجرای بیش از ۲ هزار و ۳۰ کیلومتر خطکشی در محورهای مواصلاتی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرتضی بهداروندی گفت: خطکشی راهها یکی از اقدامات مهم برای افزایش دید رانندگان و کاهش حوادث جادهای است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰ کیلومتر از محورهای استان خطکشی شده است.
وی افزود: در این مدت ۲۰ هزار و ۵۰۰ عدد علائم ترافیکی و ۲۱ هزار و ۵۰۰ عدد بازتاب ایمنی نیز برای هدایت بهتر ترافیک در شب و شرایط جوی مختلف نصب شده است.
بهداروندی ادامه داد: ۹.۵ کیلومتر نیوجرسی، ۳.۵ کیلومتر روشنایی، ۶۷.۵ کیلومتر شیار لرزاننده و ۲۸۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی نیز در سطح راههای استان اجرا شده است.
وی گفت: تعمیر، مرمت و نصب ۱۹ کیلومتر گاردریل از دیگر اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی حاشیه راهها بوده است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان افزود: برای اجرای این مجموعه اقدامات ایمنی از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و روند ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان ادامه دارد.