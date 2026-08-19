به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در همایش تخصصی صنعت گلخانه‌ای در شیراز، با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته، اعلام کرد: بیش از ۳۹۰ میلیون دلار ارزش صادراتی از محصولات گلخانه‌ای کشور حاصل شده است.

محمد‌ مهدی محمد‌مهدی برومندی افزود: دولت با هدف گذاری تولید ۱۰ میلیون تن محصول گلخانه‌ای در کشور، بر تقویت دیپلماسی تجاری و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان برای تضمین ارزآوری پایدار تأکید کرد.

وی بیان داشت: در این راستا، توسعه کشت‌های مدرن به‌عنوان راهبردی حیاتی برای مدیریت منابع آبی و افزایش بهره‌وری کشاورزی در نظر گرفته شده است.

محمد‌ مهدی برومندی با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی، گفت: ایران با صادرات به بیش از ۸۰ کشور جهان، ظرفیت بالایی دارد، اما در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از محصولات گلخانه‌ای کشور در سبد صادراتی قرار می‌گیرد.

وی همچنین با هدف رفع دغدغه‌های عمومی، بر سلامت محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: ایران در زمره کشور‌هایی است که کمترین میزان مصرف کود و سم را در تولیدات خود دارد.

برومندی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان، رفع موانع زیرساختی و تأمین انرژی را پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار این بخش دانست و تأکید کرد که دولت برای تضمین ثبات تولید، در کنار کشاورزان خواهد بود.

محمد‌مهدی برومندی، با اشاره به رشد ۱۲ درصدی صادرات محصولات باغبانی، از تلاش‌ها برای بازگشایی مسیر‌های جدید تجاری خبر داد.

وی ضمن قدردانی از نقش دانشگاه‌های کشور، به‌ویژه دانشگاه شیراز، بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های دانشگاهی، دولتی و خصوصی برای انتقال دانش فنی و اجرای طرح‌های توسعه باغبانی تأکید کرد.

محمد‌مهدی برومندی گفت: استان فارس با سطح ۶۰۰ هکتار، رتبه هشتم تولیدات گلخانه‌ای کشور را داراست.

وی افزود: با توجه به درگیری استان با تنش و کمبود شدید منابع آبی، برنامه‌ریزی بلندمدت بر پایه کشت‌های گلخانه‌ای الزامی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس هم ، هدف از برگزاری این رویداد را ارتقای دانش فنی و جذب سرمایه‌گذاری اعلام کرد.

بهجت حقیقی اظهار داشت: با توجه به اولویت‌های ملی در مدیریت منابع آب، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای مدرن راهبردی برای افزایش پایداری تولید است.

وی اعلام کرد: استان فارس به دلیل برخورداری از اقلیم متنوع، ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید محصولات گلخانه‌ای کشور را دارد.

در حاشیه این رویداد، پنل‌های تخصصی با تمرکز بر طراحی گلخانه‌های تابع اقلیم و سیستم‌های هوشمند، و همچنین کارگاه‌های آموزشی با موضوعاتی نظیر مدیریت بستر کشت، برنامه‌ریزی تغذیه و بازاریابی صادراتی برگزار شد .