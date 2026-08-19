به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال جهان از امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) با حضور ۲۰ تیم در شهر دوحه کشور قطر آغاز شد و تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.

تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال پسر ایران در نخستین دیدار مرحله مقدماتی خود از گروه 5 مسابقات به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست پیاپی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ نخستین پیروزی خود را به ثبت رساندند.

سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیم‌نژاد، آرش اشرفی، امیررضا فرامرزی و پارسا مقصودی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، حمزه آقچه‌لی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در این رقابت‌ها هستند که با صلاحید سرمربی به میدان رفتند.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم کمتر از ۱۷ سال کشورمان با کسب ۱۶ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و الجزایر را به دست آورد. داورانی از اسپانیا و هندوراس قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم ایران که در دور مقدماتی پس از الجزایر با تیم های پاکستان و چین تایپه نیز همگروه است، ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه ۳۰ مرداد در دومین دیدار خود به مصاف پاکستان می‌رود.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسام‌الدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایی‌نصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل می‌دهند.

در این دوره از رقابت‌ها با افزایش تعداد تیم‌ها در مقایسه با دوره گذشته، ۲۰ تیم حضور دارند که ابتدا در ۵ گروه ۴ تیمی و به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند و از هر گروه هر ۲ تیم به طور مستقیم و ۶ تیم برتر از رده‌های سوم و چهارم به دور یک هشتم نهایی صعود می کنند. چهار تیم آمریکا، چک، پورتوریکو و ژاپن از حضور در رقابت‌ها انصراف دادند و این موضوع باعث تغییر گروه بندی و شکل برگزاری مسابقات شد.

نتایج و برنامه سایر بازی های روز نخست به شرح زیر است:

* گروه یک:

- چهارشنبه ۲۸ مرداد:

قطر - ونزوئلا

- در این گروه تیم‌های تونس و فرانسه نیز حضور دارند.

* گروه دو:

- چهارشنبه ۲۸ مرداد:

ایتالیا (قهرمان دوره قبل) - رومانی

- در این گروه تیم‌های کوبا و هند نیز حضور دارند.

* گروه سه:

- چهارشنبه ۲۸ مرداد:

آرژانتین ۰ - ۳ لهستان

- در این گروه تیم‌های برزیل و مکزیک نیز حضور دارند.

- تیم‌های لهستان با ۳ و آرژانتین بدون امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه چهار:

- چهارشنبه ۲۸ مرداد:

اسپانیا - ترکیه

- در این گروه تیم‌های مصر و بلغارستان نیز حضور دارند.

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های ایتالیا، آرژانتین و تایوان اول تا سوم شدند و تیم ایران پنجم شد.