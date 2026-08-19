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استان اصفهان با تکیه بر غنای تاریخی، فرهنگی و ظرفیتهای هنری خود، در سالهای گذشته جایگاه ممتازی را در سطح کشور در حوزه بازی سازی کسب کرده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شورای راهبردی توسعه صنعت بازیهای رایانهای استان اصفهان گفت: هدف گذاری این شورا فراتر از وضعیت موجود بوده و بر تغییر رویکرد از «صرفِ تولید» به «تولید انبوه، بازارسازی و الگوسازی ملی» تمرکز دارد.
حامد علامتی با اشاره به محورهای اصلی فعالیت و تصمیم گیری شورا افزود: پیوند راهبردی سه ضلع هویت، هنر و فناوری، تغییر ریل از ایده پردازی به تولید انبوه و تجاری سازی، توسعه زیست بوم صنایع خلاق وحرکت به سمت ارتقای جایگاه استان در اقتصاد بازی و سرگرمی از جمله محورهای اصلی شورای راهبردی توسعه صنعت بازیهای رایانهای است.
وی، استان اصفهان را نه تنها در بازی سازی، بلکه در ابعاد بازاریابی، توزیع و گسترش سبد محصولات نیز در زمره برترینهای کشور برشمرد و افزود: طراحی، صادرات و تولیدات جدیدو همچنین ایجاد حلقههای اتصال میان استودیوها، ناشران، پلتفرمهای توزیع و سرمایه گذاران در سطح استانی و ملی میتواندکمک شایانی به این صنعت کند.
اصفهان در مسیر تبدیل شدن به قطب بازیهای رایانهای کشور
استان اصفهان با فعالسازی شورای راهبردی بازیهای رایانهای، گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به مرکز اصلی صنعت بازیسازی کشور برداشته است.
استاندار اصفهان در شورای راهبردی توسعه صنعت بازیهای رایانهای استان گفت: اصفهان نقش محوری در سیاستگذاریهای کلان و تعیین ریل گذاریهای جدید برای توسعه این حوزه ایفا میکند.
مهدی جمالی نژاد افزود: اصفهان نه تنها در بازیهای رایانهای، بلکه در حوزههای مهارت، فعالیتهای دانش بنیان و دانش محور و صنایع خلاق نیز جایگاه پیشرو و فعال دارد.
وی گفت: از جمله دستاوردهای این مسیر، راه اندازی رشته دانشگاهی مرتبط با بازیهای رایانهای در دانشگاه اصفهان است که حاصل پیگیریهای مستمر همین شورا عنوان شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه پیگیری برای برگزاری مسابقات منطقهای نیز در دستور کار قرار دارد، افزود پیش از این، مسابقات ملی در این زمینه برگزار شده است.
جمالی نژاد با بیان اینکه استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان این حوزه نیز از دیگر رویکردهای این شوراست گفت: چنانکه بسیاری از بازی سازان برجسته کشور و منطقه اصفهانی هستند و از نظرات آنان در جلسات بهره گرفته میشود.