معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به اهمیت غذا‌های بومی در هویت فرهنگی مناطق، گفت: گورماست از خوراک‌های سنتی روستای فهرج استان یزد است که با ترکیب شیر بز یا گوسفند، آب انار و نان خشک تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدعلیرضا سالارحسینی اظهار کرد: گورماست غذایی ساده، مقوی و کم‌هزینه است که در گذشته و در میان جوامع کشاورز و دامدار فهرج استان یزد، با استفاده از مواد غذایی در دسترس محلی تهیه می‌شد.معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد افزود: هم‌زمانی مصرف این خوراک با فصل برداشت انار، به‌ویژه در اواخر تابستان و اوایل پاییز، موجب شده است گورماست با تولیدات کشاورزی و سبک زندگی مردم منطقه پیوند داشته باشد.

سالارحسینی درباره شیوه تهیه گورماست گفت: برای تهیه این خوراک، شیر تازه بز یا گوسفند را با آب انار ترش یا ملس ترکیب می‌کنند و سپس نان خشک را در آن تلیت کرده و مصرف می‌کنند.معاون گردشگری استان یزد ادامه داد: خوراکی مشابهی در شهرستان اردکان نیز تهیه می‌شود، با این تفاوت که در آن به جای شیر، از ارده به عنوان یکی از محصولات شاخص این شهرستان استفاده می‌شود.

سالارحسینی با اشاره به باور‌های سنتی درباره خواص گورماست، تصریح کرد: ترکیب شیر و انار از گذشته غذایی مقوی و متعادل تلقی می‌شده و همین موضوع در کنار استفاده از مواد اولیه بومی، موجب تداوم مصرف این خوراک در میان مردم منطقه شده است.وی، افزود: گورماست با شماره ۳۱۳۶ در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از این منظر، بخشی از میراث ناملموس و فرهنگ غذایی استان یزد محسوب می‌شود.

وی، درباره پیشینه گورماست نیز گفت: سابقه این خوراک به بیش از یک قرن می‌رسد و سالخوردگان فهرج استان یزد، آن را از غذا‌های رایج نسل‌های گذشته می‌دانند و رواج آن را به دوره قاجار نسبت می‌دهند.

به گفته وی، دسترسی به شیر دام‌های محلی و فراوانی انار در فصل پاییز، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری و رواج این خوراک در میان مردم فهرج استان یزد بوده است.سالارحسینی در پایان گفت: گورماست همچنان در فصل برداشت انار در برخی خانواده‌های فهرجی تهیه می‌شود، اما تغییر سبک زندگی و کاهش مصرف غذا‌های سنتی، استمرار این میراث خوراکی را با چالش مواجه کرده است. معرفی و حفظ این غذای بومی می‌تواند علاوه بر صیانت از فرهنگ غذایی منطقه، در توسعه گردشگری خوراک و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی یزد نیز مؤثر باشد.