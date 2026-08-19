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بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه حداقل هشت نفر شهید و ده نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العربی، منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی اسرائیل به مرکز نوار غزه، حداقل دو نفر شهید و چند نفر زخمی شدند.
همچنین شبکه الحدث به نقل از منابع مطلع اعلام کرد: نظامیان اسرائیل یک شخصیت برجسته در پلیس غزه را هدف قرار داد.
تصاویری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز غزه
کانال تلگرامی سما تصاویری از نخستین لحظه حمله جنگندههای رژیم صهیونیستی به خیابان «عمر المختار» نزدیک پارک «البلدیه» در مرکز غزه منتشر کرد.
شهادت شش نفر در جنایت جدید صهیونیستها در غزه
خبرگزاری شهاب گزارش داد: اداره کل پلیس غزه اعلام کرد هواپیماهای اشغالگر مقر پلیس شهرداریها در غزه را هدف قرار دادند که منجر به شهادت شش نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر شد.
رژیم صهیونیستی مدعی اجرای دو عملیات ترور در نوار غزه شد
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: ارتش اسرائیل اعلام کرد: ما یک فرمانده گروهان در شاخه نظامی حماس را در منطقه النصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار دادیم. همچنین یک فرمانده حماس و تعدادی از کسانی که در محلههای الدرج و التفاح با او همکاری میکردند، هدف قرار گرفتند.
حماس: اشغالگران مرتکب جنایت جنگی جدید در غزه شدند
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: جنبش حماس اعلام کرد: جنایت اشغالگران در حمله به مقر پلیس در غزه که به شهادت ۹ نفر منجر شد، جنایت جنگی است و نشانه اصرار دولت جنایتکار نتانیاهو بر فرار از تعهدات و مخالفت با اجرای توافق آتشبس است. ادعاهای ارتش اشغالگر درباره هدف قرار دادن رهبران مقاومت در مرکز غزه کاملاً بیاساس است. زمان این جنایت که پس از دیدار با میانجیها و تلاش برای اجرای توافق رخ داد، نشان میدهد دولت نتانیاهو به عمد به دنبال تضعیف این تلاشهاست. همچنین هدف قرار دادن روشمند پلیس غیرنظامی، تلاشی برای ایجاد هرجومرج در غزه و پیشبرد طرحهای آواره کردن مردم است.