به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همت زاده افزود: ایمنی وسایل تفریحی به‌ویژه در شهربازی‌ها، پارک‌ها و مجموعه‌های گردشگری از اولویت‌های جدی این اداره کل است و این بازرسی‌ها برای تضمین سلامت و امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان و بر اساس استاندارد‌های ملی مربوط به تجهیزات تفریحی انجام شده است.

وی همچنین به تحقق ۵۵ درصدی برنامه سازمان در زمینه بازرسی از تجهیزات تفریحی اشاره داشت و گفت: در راستای برنامه‌های ابلاغی مصوب، از ابتدای امسال ۱۶۰ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی مشمول مقررات استاندارد اجباری موجود در شهربازی‌ها، پارک‌ها، بوستان‌های محلی، زمین‌های بازی و مجموعه‌های تفریحی سرپوشیده و روباز، انجام شده است.

وی گفت: در مواردی که تجهیزات دچار نقص یا استهلاک شده‌اند و با استاندارد‌های مربوطه مطابقت نداشته‌اند، دستور توقف بهره‌برداری، اصلاح یا تعویض تجهیزات صادر شده و پیگیری‌های لازم برای ارتقاء سطح ایمنی انجام گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان بیان کرد: بهره برداری از تجهیزات تفریحی نصب شده در شهر بازی‌ها و زمین‌های بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و هر گونه بهره برداری از این تجهیزات بدون مجوز استاندارد ممنوع است.

همت‌زاده خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت شهروندان به‌ویژه کودکان در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد و در سال جاری بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از مراکز تفریحی با جدیت ادامه خواهد یافت.