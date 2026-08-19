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تجمعات شبانه مردم مصداق بارز ایستادگی برابر دخالت بیگانگان

از ۲۸ سال ۱۳۳۲ مرداد تا امروز، ایران بار‌ها با دخالت و فشار خارجی روبه‌رو بوده. تجربه تاریخی ایران، نشان از ایستادگی مردم در برابر دخالت بیگانگان دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۱۶:۰۹
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، اقتدار ایران
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