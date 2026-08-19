به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سردار جمال سلمانی گفت: امنیت مردم، خط قرمز پلیس است و با افرادی که نظم و امنیت مردم را مختل می‌کنند، برخورد می‌شود.

وی افزود: خدمتگزاری درمسیر امنیت جامعه، مصداق بارز جهاد فی سبیل الله بوده و مجاهدت‌های همکارانم در این راستا، قابل وصف و ستایش نیست و خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفیق خدمت در دیار ایثار، شهادت و رنگین کمان اقوام و ادیان را یافتم.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: انضباط و امنیت اجتماعی و آمادگی دفاعی از مهمترین مولفه‌های یک پلیس انقلابی و جهادی است و ما معتقدیم که پلیس، سازمانی مردم محور و در کنار مردم است، چرا که مردم ولی نعمت ما هستند.

سردار سلمانی خاطر نشان کرد: برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت همگانی است و انضباط اجتماعی و حمایت‌های مردمی، پلیس مقتدر را به همراه دارد.