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فرمانده انتظامی آذربایجان غربی امنیت را از مهمترین مولفههای رشد و پیشرفت جامعه دانست و گفت: خدمتگزاری در مسیر امنیت جامعه، مصداق بارز جهاد فی سبیل الله است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سردار جمال سلمانی گفت: امنیت مردم، خط قرمز پلیس است و با افرادی که نظم و امنیت مردم را مختل میکنند، برخورد میشود.
وی افزود: خدمتگزاری درمسیر امنیت جامعه، مصداق بارز جهاد فی سبیل الله بوده و مجاهدتهای همکارانم در این راستا، قابل وصف و ستایش نیست و خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفیق خدمت در دیار ایثار، شهادت و رنگین کمان اقوام و ادیان را یافتم.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: انضباط و امنیت اجتماعی و آمادگی دفاعی از مهمترین مولفههای یک پلیس انقلابی و جهادی است و ما معتقدیم که پلیس، سازمانی مردم محور و در کنار مردم است، چرا که مردم ولی نعمت ما هستند.
سردار سلمانی خاطر نشان کرد: برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت همگانی است و انضباط اجتماعی و حمایتهای مردمی، پلیس مقتدر را به همراه دارد.