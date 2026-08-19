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مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران از سوی رهبر معظم انقلاب فردا پنجشنبه بیست و نهم مردادماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
حجتالاسلام مسلم هوشنگی رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: این مراسم شامگاه پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا(ع) برپا میشود.
وی ادامه داد: این مراسم با قرائت زیارت امینالله توسط امیر عارف، سخنرانی حجتالاسلام علی علیزاده و ذکر مصیبت و مرثیهسرایی و قرائت دعای کمیل با نوای علی ملائکه و کاظم غلامشاهی همراه خواهد بود.