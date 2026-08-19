معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: با توجه به اهمیت نوسازی ماشین آلات، برای افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی، مصوبات کارگروه ارزی، بخشی از نیاز واحد‌های تولیدی به ارز را رفع می‌کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحمیل جنگ، واردات ماشین آلات با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه شد که با مصوبات کارگروه ارزی و پیگیری حوزه ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برای واردات رفع خواهد شد.

جزییات بیشتر در گزارش؛ مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما