قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۹ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز هر به ترتیب با دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۱۹۳ میلیون و ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با یک میلیون تومان افزایش نرخ، ۹۷ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت در بازار مشهد ۳۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.