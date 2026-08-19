۷۰ درصد هزینههای ثبتی مسکن ایثارگران بخشوده میشود
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از پیگیری اجرای معافیت ۷۰ درصدی ایثارگران از پرداخت حقالثبت و حقوق دولتی در معاملات و تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: پایان قانون برنامه ششم توسعه، این امتیاز قانونی را لغو نکرده و ایثارگران همچنان میتوانند در چارچوب قانون از این معافیت بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، امیرحسین دانشکهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، با اشاره به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده برای حمایت از جامعه ایثارگری اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ایثارگران در پرداخت هزینههای حقالثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، نقلوانتقال املاک و همچنین تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از ۷۰ درصد معافیت برخوردار هستند.
وی افزود: این حکم به ماده ۳ مکرر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق شده و با توجه به دائمی شدن قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بر اساس ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه تأثیری بر اعتبار این حکم حمایتی ندارد.
دانشکهن با تأکید بر اینکه قوانین حمایتی ایثارگران باید در فرآیندهای اجرایی نیز بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: برخورداری از این معافیت، یک امتیاز مقطعی و وابسته به استمرار برنامه ششم توسعه نیست، بلکه حکمی است که در چارچوب قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران استمرار پیدا کرده و باید در فرآیندهای مربوط به اسناد و معاملات مشمول قانون اعمال شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به اهمیت این موضوع در شرایط اقتصادی امروز گفت: هزینههای مرتبط با خرید، ساخت و انتقال مسکن، بخش قابل توجهی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهد و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش این هزینهها میتواند بخشی از مسیر خانهدار شدن و تأمین مسکن جامعه ایثارگری را تسهیل کند.
وی ادامه داد: در کنار تسهیلات و حمایتهایی که بنیاد در حوزه مسکن دنبال میکند، باید از تمام ظرفیتهای قانونی موجود نیز برای کاهش هزینههای ایثارگران استفاده شود تا حقوق قانونی این عزیزان در فرآیندهای مختلف اداری و ثبتی بدون وقفه اجرایی شود.
دانشکهن خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه دارد علاوه بر ارائه خدمات مستقیم، اجرای حقوق قانونی جامعه ایثارگری را نیز از دستگاههای مسئول پیگیری کند و در مواردی که نیاز به هماهنگی و مطالبهگری بیندستگاهی وجود دارد، موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به مفاد قانونی مربوط به معافیت ۷۰ درصدی افزود: این معافیت در ارتباط با هزینههای حقالثبت و حقوق دولتی موضوع قانون، از جمله موارد مرتبط با خرید و فروش، نقلوانتقال املاک و تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن ایثارگران است و باید در چارچوب ضوابط قانونی اعمال شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تأکید کرد: هدف ما این است که هیچیک از حقوق قانونی ایثارگران صرفاً به دلیل ابهام یا برداشت متفاوت از قوانین، معطل نماند و دستگاههای اجرایی نیز با استناد به قوانین دائمی حوزه ایثارگری، زمینه بهرهمندی جامعه هدف از این ظرفیتها را فراهم کنند.
وی افزود: اطلاعرسانی دقیق درباره حقوق قانونی ایثارگران نیز اهمیت ویژهای دارد و جامعه ایثارگری باید نسبت به امتیازات و حمایتهایی که قانون برای آنان پیشبینی کرده است، آگاهی کافی داشته باشد.
دانشکهن گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز موضوع اجرای کامل قوانین حمایتی را با رویکرد صیانت از حقوق جامعه ایثارگری دنبال میکند و در حوزه مسکن نیز تلاش خواهد کرد از تمامی ظرفیتهای قانونی برای کاهش هزینهها و تسهیل فرآیند خانهدار شدن ایثارگران استفاده شود.