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در نشست رئیس پلیس راهور استان یزد با معاون دادستان یزد، برای تعیین تکلیف موتورسیکلتهای رسوبی در استان یزد بحث و تبدل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشستی با حضور سرهنگ عزیزالله دستواررئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد و ملکی معاون دادستان شهرستان یزد با محوریت بررسی و تعیین تکلیف موتورسیکلتهای رسوبی برگزار شد.
در این نشست، وضعیت موتورسیکلتهای توقیفی و رسوبی موجود در پارکینگها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای قانونی و اجرایی برای تعیین تکلیف، تسریع در روند رسیدگی و فراهم کردن زمینه ترخیص وسایل نقلیه واجد شرایط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سرهنگ دستوار در این نشست، با تأکید بر ضرورت ساماندهی موتورسیکلتهای رسوبی، اظهار داشت: تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و تسریع در فرآیند رسیدگی، ضمن کاهش حجم پارکینگها، موجب تسهیل امور شهروندان و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به مالکان خواهد شد.
در ادامه، طرفین بر تعامل و هماهنگی میان پلیس راهور و دستگاه قضایی، بررسی دقیق پروندهها، رعایت ضوابط قانونی و تسریع در تعیین تکلیف موتورسیکلتهای واجد شرایط تأکید کردند.
در پایان نشست، نیز تصمیمات لازم در خصوص روند رسیدگی و اقدامات اجرایی مرتبط با موتورسیکلتهای رسوبی اتخاذ و بر پیگیری موضوع تا حصول نتیجه تأکید شد.