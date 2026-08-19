سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: موضوع بازیافت نخاله های عمرانی و ساختمانی هم از منظر حفظ محیط زیست و هم از نگاه اقتصاد محیط زیست به لحاظ بازیافت مجدد مواد دارای اهمیت بوده ولی در این زمینه رعایت الزامات محیط زیستی از سوی واحدهای بازیافت ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری در حاشیه بازدید از چند واحد بازیافت نخاله های ساختمانی در شرق تهران و گود تخلیه نخاله های آبعلی گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری از سوی این اداره ساماندهی نخاله های ساختمانی، عمرانی و حاصل از فرایند تولید برخی از واحدهای صنعتی و معدنی به لحاظ جلوگیری از تخلفات زیست محیطی و نیز ارزشمندی مقوله بازیافت مواد است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هفت مجموعه بازیافت نخاله های ساختمانی در محدوده تهران مشغول فعالیت است، افزود: این مجموعه ها به صورت دوره ای از سوی کارشناسان محیط زیست مورد پایش و ارزیابی زیست محیطی قرار می گیرد و موضوعات مربوط به کنترل آلاینده های هوا و فاضلاب تولیدی به طور ویژه رصد و پایش می شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران بیان داشت: در آخرین بازدید و پایش انجام شده از چند واحد بازیافت نخاله های ساختمانی، برای دو واحد به دلیل انتشار بیش از حد گرد و غبار ناشی از فرایند تولید و استفاده نکردن بهینه و به موقع از سامانه های کنترلی اخطاریه محیط زیستی صادر شد.

رستگاری همچنین به بازدید انجام شده از سایت گود آبعلی محل تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی اشاره کرد و ادامه داد: سایت آبعلی، تنها مرکز مجاز تخلیه نخاله‌ های ساختمانی و عمرانی در شهرستان تهران است که همراه این نخاله‌ ها، ضایعات حاصل از ساخت و تخریب هم وارد این سایت می‌ شود.

او تصریح کرد: این سایت همچنین دریافت‌ کننده پسماند رسوبات صنعتی واحدهای بتن و شن و ماسه بوده و از این رو، افزایش ظرفیت بازیافت نخاله‌ های ساختمانی، و نظارت بر جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله ساختمانی در خارج از سایت، از موضوعات حائز اهمیت برای این اداره است.