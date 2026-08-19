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آقا سیدرضا میرزایی، مردی که امروز در کنار خدمت به مردم و دستگیری از ایتام و نیازمندان، سالهاست با همراهی خانواده و بستگان، سفرهدار مجالس اهلبیت (ع) است و در آیینهای سنتی سوگواری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، آقا سیدرضا میرزایی را میتوان از جمله مردانی دانست که پیوندشان با زادگاه و اهلبیت (ع)، تنها در کلام خلاصه نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از زندگی او در مسیر خدمت به مردم و برگزاری آیینهای مذهبی سپری شده است.
او سالها در تهران زندگی کرد و از وضعیت مالی و امکانات مناسبی برخوردار بود، اما دلبستگی به زادگاه و مردم نیر موجب شد پس از سالها، پایتخت را ترک کند و به شهر خود بازگردد؛ بازگشتی که برای او سرآغاز فصل دیگری از خدمت و همراهی با مردم بود.
میرزایی در سالهای حضورش در نیر، در عرصههای مختلف اجتماعی و مردمی حضوری فعال داشته و همواره تلاش کرده است بخشی از توان و امکانات خود را برای گرهگشایی از مشکلات نیازمندان به کار گیرد. کمک به ایتام و خانوادههای نیازمند، یکی از جلوههای این روحیه خدمتگزاری است؛ رویکردی که در کنار خانواده و بستگان نیز استمرار یافته است.
خدمت به اهلبیت (ع)، اما بخش دیگری از زندگی اوست. سالهاست که خانواده میرزایی در برگزاری و پذیرایی از محافل و مجالس اهلبیت (ع) مشارکت دارند و سفرههای نذری آنان در مناسبتهای مذهبی، میزبان ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) است.
در آیینهای سنتی سوگواری، از جمله مراسم نخلبرداری که نمادی از تشییع پیکر شهید و جلوهای از فرهنگ عزاداری مردم است، سیدرضا میرزایی نیز به همراه دیگر عزاداران حضور مییابد و با برگزاری این آیینها، ارادت خود را به ائمه اطهار (ع) ابراز میکند.
روایت زندگی آقا سیدرضا میرزایی، روایت مردی است که بازگشت به وطن را با خدمت به مردم و ارادت به اهلبیت (ع) پیوند زده است؛ انسانی که سرمایه اصلی زندگی خود را نه در داشتههای مادی، بلکه در دستگیری از نیازمندان، همراهی با مردم و برپایی محافل دینی جستوجو میکند.