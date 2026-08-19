رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری زنی خبر داد که با سوءاستفاده از هویت فردی دیگر، اقدام به دریافت خدمات مختلف کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری متهم زنی خبر داد که با سوءاستفاده از هویت فردی دیگر، اقدام به دریافت خدمات مختلف و فعالیت‌های بانکی کرده بود.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سوءاستفاده از مشخصات هویتی وی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات تخصصی نشان داد متهم با جعل هویت، اقدام به دریافت خدمات، افتتاح حساب و استفاده از خدمات بانکی کرده و حتی حدود ۱۰ میلیارد ریال از حساب شاکی برداشت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: متهم که چندین سال متواری بود، با اقدامات اطلاعاتی و رصد تخصصی کارآگاهان در یکی از شهر‌های ساحلی استان شناسایی و دستگیر شد.