باحضور رییس جمهور تندیس زرین حوزه صنایع ماشین آلات صنعتی، تجهیزات صنایع کشاورزی، معدنی و راه‌سازی به دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی اهدا شد.

اهدای تندیس زرین حوزه صنایع ماشین آلات صنعتی، تجهیزات صنایع کشاورزی، معدنی به دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری

اهدای تندیس زرین حوزه صنایع ماشین آلات صنعتی، تجهیزات صنایع کشاورزی، معدنی به دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حمیدرضا حیدری بنی دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام استان چهارمحال و بختیاری در رشته مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار به عنوان برگزیده صنایع ماشین آلات صنعتی، تجهیزات صنایع کشاورزی، معدنی و راه‌سازی انتخاب شد و تندیس زرین جشنواره را دریافت کرد.

این دانشجوی توانمند، پیش از این نیز به‌عنوان فناور برتر استان چهارمحال و بختیاری و حامی پژوهش و فناوری معرفی شده بود.