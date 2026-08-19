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باحضور رییس جمهور تندیس زرین حوزه صنایع ماشین آلات صنعتی، تجهیزات صنایع کشاورزی، معدنی و راهسازی به دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حمیدرضا حیدری بنی دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام استان چهارمحال و بختیاری در رشته مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار به عنوان برگزیده صنایع ماشین آلات صنعتی، تجهیزات صنایع کشاورزی، معدنی و راهسازی انتخاب شد و تندیس زرین جشنواره را دریافت کرد.
این دانشجوی توانمند، پیش از این نیز بهعنوان فناور برتر استان چهارمحال و بختیاری و حامی پژوهش و فناوری معرفی شده بود.