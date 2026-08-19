مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: هر سال نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت البرز اضافه می‌شود و با توجه به خشکسالی، گرمایش هوا و افزایش دما، به طور طبیعی باید شاهد افزایش نسبی مصرف آب باشیم، اما سال گذشته حدود ۱۲ میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب در استان داشتیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، داوود نجفیان روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هر سال نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت البرز اضافه می‌شود و با توجه به خشکسالی، گرمایش هوا و افزایش دما، به طور طبیعی باید شاهد افزایش نسبی مصرف آب باشیم، اما طی دو سال گذشته این روند برعکس شده است.

وی افزود: سال گذشته با وجود افزایش جمعیت، حدود ۱۲ میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب در استان داشتیم که بخش مهمی از آن نتیجه مشارکت مردم، فرهنگ سازی و مدیریت مصرف بوده است. متوسط سرانه مصرف آب در استان البرز حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ لیتر است و همچنان ظرفیت قابل توجهی برای کاهش سرانه مصرف و مدیریت آن وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: اگر کاهش مصرف در کنار اقداماتی که شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌ها برای کاهش تلفات شبکه انجام می‌دهند دنبال شود، می‌توان با استفاده از همین ظرفیت زیرساختی و مخازن موجود، برای سال‌های طولانی‌تری پاسخگوی نیاز آبی استان بود، حتی در شرایطی که افزایش جمعیت به ناچار ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در صورت بی‌توجهی به مدیریت مصرف، استان با محدودیت در تأمین آب مواجه خواهد شد، تصریح کرد: محدودیت‌ها از دو منظر مطرح است، نخست ظرفیت تأمین آب و دوم ظرفیت زیرساختی، از جمله خطوط انتقال آب؛ بنابراین تداوم روند مشارکت مردم و تقویت فرهنگ مدیریت مصرف اهمیت زیادی دارد.

نجفیان همچنین با اشاره به وضعیت منابع آب استان گفت: نباید افزایش حجم آب موجود در سد‌ها باعث شکل گیری این تصور شود که شرایط آبی استان مناسب شده و می‌توان با ریسک کمتری مصرف آب را ادامه داد.

وی افزود: حجم آب سد کرج در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته و در حال حاضر نزدیک به ۱۵۷ میلیون مترمکعب آب در این سد وجود دارد. در حالی که میزان ورودی آب از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته و از حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال گذشته به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز توضیح داد: افزایش حجم فعلی سد کرج بیشتر به دلیل کاهش برداشت‌ها و مدیریت مصرف در سال گذشته است که با هدف حفظ حجم مناسبی از آب برای سال آبی آینده انجام شد؛ بنابراین صرف افزایش حجم مخزن را نمی‌توان به معنای بهبود پایدار شرایط آبی دانست.

نجفیان با اشاره به وضعیت بارش‌ها در استان نیز گفت: اگر شرایط را با میانگین بلند مدت مقایسه کنیم، بارش در البرز حدود ۱۶ درصد کمتر از میانگین است و وضعیت سد طالقان نیز با وجود حجم حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعبی آن، به گونه‌ای نیست که بتوان بر اساس آن از رفع نگرانی‌های آبی صحبت کرد و ۹ درصد نسبت به سال گذشته ۸ درصد مثبت است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف افزود: حدود ۷۰ درصد منابع آب استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و طی سال‌های گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی استان تخلیه شده است. همچنین افت سطح آب زیرزمینی در برخی مناطق استان به طور متوسط نزدیک یک متر در سال است که در غرب استان این رقم حدود ۲۸ سانتی‌متر گزارش می‌شود.اگر بتوانیم مصرف را به حدود ۱۴۰ لیتر در شبانه‌روز برسانیم، همان‌گونه که هدف‌گذاری شده است، و همزمان از ظرفیت‌های منابع آب زیرزمینی به‌درستی حفاظت کنیم، می‌توان به پایداری بیشتر منابع آب استان امیدوار بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به پیش‌بینی رخداد‌های جوی ال نینو و احتمال وقوع سیلاب در استان گفت: برای شرایط بدبینانه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و با برگزاری جلسات متعدد در ستاد بحران استان و شرکت آب منطقه‌ای، اقدامات لازم برای آمادگی در برابر سیلاب در سه حوزه کرج، طالقان و کردان انجام شده است.

نجفیان اظهار کرد: اخبار و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد امسال آثار برخی پدیده‌های اقلیمی خود را نشان داده و یکی از آثار آن، گرمای شدید تابستان بوده که امسال آن را تجربه کردیم.برای جمع‌آوری و برداشتن پل‌های غیرمجاز نیز اقدامات لازم انجام شده است تا در صورت وقوع سیلاب، مسیر عبور جریان آب با مشکل مواجه نشود.

وی تأکید کرد: امیدواریم این پدیده به شکل جدی رخ ندهد، اما در عین حال آمادگی لازم برای ایمن سازی مسیر عبور جریان سیلاب را ایجاد کرده‌ایم تا در صورت وقوع، بتوانیم ضمن کاهش خسارات، از ظرفیت آب ناشی از بارندگی نیز استفاده کنیم.

نجفیان خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات مربوط به مدیریت سیلاب، سامانه‌های تغذیه مصنوعی نیز آماده شده‌اند و هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آب ناشی از بارندگی‌های پاییز و زمستان انجام شده است تا بتوانیم حداکثر بهره‌برداری را از این آب‌ها داشته باشیم و بخشی از آن را برای تغذیه منابع آب زیرزمینی اختصاص دهیم.