رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ می‌توانند پیش از اعلام نتایج آزمون‌های نهایی، در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مرداد، انصراف خود را در سامانه ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا فولادوند افزود: بر اساس نامه شماره ۱۲۰/۴۵۹۳ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و تایید وزیر محترم آموزش و پرورش، متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ این امکان را خواهند داشت که پیش از اعلام نتایج آزمون‌های نهایی و در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت انصراف خود از ترمیم سابقه تحصیلی اقدام کنند.

وی افزود: در صورت ثبت انصراف، آخرین سابقه تحصیلی داوطلب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، باید انصراف خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org ثبت کنند.

فولادوند تأکید کرد: ثبت انصراف صرفاً در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مردادامکان‌پذیر است و داوطلبان باید در مهلت مقرر برای انجام این فرآیند اقدام کنند.