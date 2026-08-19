مردم اراک بیش از صد و هفتاد شب است برای تجدید پیمان با استقلال سیاسی و اراده ملی سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تاریخ ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو مقطع متفاوت از تقابل با آمریکا، یکی با غلبه بر کودتا و دیگری با ناکامی توطئه در برابر هوشیاری مردم را ثبت کرده است.

مردم اراک در یکصد و هفتاد و یکمین شب حضور خود در حسینیه ایران با تأکید بر هزینه‌های پرداخته شده برای دستیابی به استقلال سیاسی، بر تداوم ایستادگی و بصیرت خود در برابر تمام فشار‌ها تأکید کردند.

حاضران در این تجمع، ضمن اشاره به تاریخچه مبارزات و هزینه‌های گزافی که ملت ایران برای به دست آوردن استقلال سیاسی پرداخت کرده‌اند، تأکید کردند که این ایستادگی تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.